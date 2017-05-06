Полиция Донецкой области переходит на усиленный режим охраны порядка

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. В Донецкой области на улицы городов и поселков с понедельника выйдет 550 нарядов полицейских, из которых 335 пеших и 28 автопатрулей, а также 46 групп быстрого реагирования, сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции Донецкой области.

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Сообщается, что также в Славянске, Краматорске и Мариуполе будут работать экипажи патрульных.

"Чтобы предотвратить любую дестабилизацию ситуации, предупредить провоз нелегального оружия, в зоне АТО усилен контроль на блокпостах, автодорогах, железнодорожных вокзалах и автостанциях", — говорится в сообщении.

В дни примирения и памяти максимальное внимание правоохранители будут уделять мемориальным комплексам и памятным местам. В эти дни в регионе запланировано 79 мероприятий в 45 населенных пунктах. На каждом из них будут присутствовать сотрудники полиции – всего около 660 правоохранителей, говорится в сообщении.

В областном главке полиции создан оперативный штаб. Сюда будет поступать вся информация с мест и происходить координация задействованных нарядов.

Ранее сообщалось, что на 9 мая в Донецке ДНР проведет военный парад. В нем задействуют 80 единиц военной техники.