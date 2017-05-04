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    В ЛНР заявили об обстрелах

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    АТО в Донбассе: подрыв автомобиля ОБСЕ (283)

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    Обстрелам подверглись позиции Народной милиции в районе населенных пунктов Калиново, Донецкий, Фрунзе, Логвиново, Сокольники. Всего по территории ЛНР, по предварительным данным, было выпущено около 140 снарядов.
    Донецкая область. Архивное фото.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    ЛУГАНСК, 4 мая — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики восемь раз за минувшие сутки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

    "За сутки украинские силовики восемь раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы 120-мм и 82-мм, БМП-1, БМП-2, зенитные установки ЗУ-23-2, гранатометы (СПГ, АГС) и стрелковое оружие", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

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    Обстрелам подверглись позиции Народной милиции в районе населенных пунктов Калиново, Донецкий, Фрунзе, Логвиново, Сокольники. Всего по территории ЛНР, по предварительным данным, было выпущено около 140 снарядов.

    "Пострадавших среди военнослужащих Народной милиции ЛНР и гражданского населения нет", — уточнил собеседник агентства.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.

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