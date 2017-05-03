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    На занятиях по боевой подготовке в Донбассе погиб военный

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    По данным штаба АТО, "в результате подрыва имитационных средств взрывную травму и осколочные ранения головы и шеи получил военнослужащий одного из подразделений".
    Украинский военный
    Национальная гвардия Украины/Facebook

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. В Донбассе во время занятий по боевой подготовке погиб военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook

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    "По предварительной информации, во время плановых занятий по боевой подготовке, проходивших в одной из бригад, личный состав которой выполняет задачи в районе проведения АТО, в результате подрыва имитационных средств взрывную травму и осколочные ранения головы и шеи получил военнослужащий одного из подразделений", — говорится в сообщении. 

    По данным, штаба, во время транспортировки в медицинское учреждение у военного остановилось сердце. В больнице за его жизнь боролись врачи, однако спасти жизнь им не удалось.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

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