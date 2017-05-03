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    Возле одного из КПП в Донбассе нашли тайник с оружием

    (обновлено: )61
    По данным СБУ, из тайника, который был оборудован вблизи временного пропускного пункта в районе Новогродовки, изъяли гранаты и патроны. Оружие передано для постановки на учет одного из подразделений ВСУ.
    Тайник с гранатами и гранатометами в Донбассе
    Служба безопасности Украины

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. В зоне проведения АТО обнаружен тайник с гранатами и гранатометами, сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

    "Тайник с военными средствами поражения обнаружила Служба безопасности Украины в районе проведения антитеррористической операции. Из тайника, который был оборудован вблизи временного пропускного пункта в районе Новогродовки Донецкой области, оперативники спецслужбы изъяли четыре реактивные противотанковые гранаты РПГ-18, десять гранат РГД-5 и Ф-1, а также почти 500 патронов калибра 5,45 миллиметра", — говорится в сообщении.

    Служба безопасности Украины
    Тайник с гранатами и гранатометами в Донбассе

    В спецслужбе считают, что это оружие планировали использовать для диверсий против военных. Оружие передано для постановки на учет одного из подразделений ВСУ. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

    Ранее сообщалось, что в Донбассе обнаружены три тайника с оружием.

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