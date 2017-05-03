Возле одного из КПП в Донбассе нашли тайник с оружием

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. В зоне проведения АТО обнаружен тайник с гранатами и гранатометами, сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

"Тайник с военными средствами поражения обнаружила Служба безопасности Украины в районе проведения антитеррористической операции. Из тайника, который был оборудован вблизи временного пропускного пункта в районе Новогродовки Донецкой области, оперативники спецслужбы изъяли четыре реактивные противотанковые гранаты РПГ-18, десять гранат РГД-5 и Ф-1, а также почти 500 патронов калибра 5,45 миллиметра", — говорится в сообщении.

Служба безопасности Украины Тайник с гранатами и гранатометами в Донбассе

В спецслужбе считают, что это оружие планировали использовать для диверсий против военных. Оружие передано для постановки на учет одного из подразделений ВСУ. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Ранее сообщалось, что в Донбассе обнаружены три тайника с оружием.