В зоне АТО обострение: один военный погиб, шестеро ранены

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости. Украинские силовики заявили в четверг, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 47 раз открывали огонь по их позициям, один военный погиб, шестеро получили ранения, сообщает пресс-центр военной операции.

"За минувшие сутки подразделения… войск 47 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины… Один украинский воин погиб, еще шестеро военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения", — говорится в сообщении на странице пресс-центра в Facebook.

По данным силовиков, на приморском направлении из минометов калибром 120 миллиметров, гранатометов и стрелкового оружия обстреливались их позиции вблизи Широкино. Кроме того, из гранатометов различных систем, пулеметов и стрелкового оружия обстреливались Красногоровка, Новотроицкое и Павлополь, утверждают в ВСУ.

Как утверждают силовики, на донецком направлении их позиции обстреливались из минометов калибром 82 миллиметра, пулеметов и стрелкового оружия в районе Верхнеторецкого. Кроме того, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия были обстреляны позиции силовиков вблизи Майорской и Новгородского, отмечается в сообщении украинских силовиков.

Сообщается, что на луганском направлении под минометные обстрелы попали позиции силовиков в Попасной, а также их опорные пункты в районе Троицкого.