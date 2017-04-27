наверх
27.04.201708:23
Курсы валют НБУ
  • EUR29.00+ 0.07
  • USD26.63- 0.04
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В зоне АТО обострение: один военный погиб, шестеро ранены

    37
    Украинские военные. Архивное фото
    Генеральный штаб ВСУ/Facebook

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости. Украинские силовики заявили в четверг, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 47 раз открывали огонь по их позициям, один военный погиб, шестеро получили ранения, сообщает пресс-центр военной операции.

    "За минувшие сутки подразделения… войск 47 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины… Один украинский воин погиб, еще шестеро военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения", — говорится в сообщении на странице пресс-центра в Facebook.

    По данным силовиков, на приморском направлении из минометов калибром 120 миллиметров, гранатометов и стрелкового оружия обстреливались их позиции вблизи Широкино. Кроме того, из гранатометов различных систем, пулеметов и стрелкового оружия обстреливались Красногоровка, Новотроицкое и Павлополь, утверждают в ВСУ.

    Как утверждают силовики, на донецком направлении их позиции обстреливались из минометов калибром 82 миллиметра, пулеметов и стрелкового оружия в районе Верхнеторецкого. Кроме того, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия были обстреляны позиции силовиков вблизи Майорской и Новгородского, отмечается в сообщении украинских силовиков.

    Сообщается, что на луганском направлении под минометные обстрелы попали позиции силовиков в Попасной, а также их опорные пункты в районе Троицкого.

     

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Разрушение памятника УПА на кладбище в польском селе Грушовичи
      Украина - Польша: патриотизм и раздор
      Польский флаг
      Безвиз наш? Послы ЕС сказали "да"
      Панорама Чернобыльской АЭС
      Авария на Чернобыльской АЭС: 31 год спустя
      Предвыборный митинг в поддержку Марин Ле Пен. Архивное фото
      Выборы президента Франции: Макрон или Ле Пен?