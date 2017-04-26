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    Контактная группа договорилась решить вопрос с подачей воды в Донбасс

    (обновлено: )117
    Как сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, стороны показали общую готовность погасить задолженность и восстановить поставки воды в Донбасс.
    Спецпредставитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Стороны конфликта в Донбассе показали общую готовность погасить задолженность за воду и восстановить ее поставки, заявил в среду журналистам спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик по итогам заседания контактной группы по Украине.

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    "Стороны показали общую готовность погасить задолженность и восстановить поставки воды", — сказал он.

    Сайдик также рассказал о работе подгруппы по политическим вопросам. По его словам, обсуждение, как и прежде, концентрировалось на вопросе так называемой "формулы Штайнмайера".

    Он напомнил, что следующее заседание контактной группы по Донбассу и ее подгрупп в Минске назначено на 15 мая.

    "Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.

     

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