Контактная группа договорилась решить вопрос с подачей воды в Донбасс

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Стороны конфликта в Донбассе показали общую готовность погасить задолженность за воду и восстановить ее поставки, заявил в среду журналистам спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик по итогам заседания контактной группы по Украине.

"Стороны показали общую готовность погасить задолженность и восстановить поставки воды", — сказал он.

Сайдик также рассказал о работе подгруппы по политическим вопросам. По его словам, обсуждение, как и прежде, концентрировалось на вопросе так называемой "формулы Штайнмайера".

Он напомнил, что следующее заседание контактной группы по Донбассу и ее подгрупп в Минске назначено на 15 мая.

"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.