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    Россия отправила в Донбасс очередной гуманитарный конвой

    Тема:

    Российский конвой с гумпомощью в Украину (317)

    (обновлено: )2210
    Как утверждают в МЧС РФ, основную массу груза 64-го гуманитарного конвоя составляют детские продуктовые наборы, медицинское оборудование и медикаменты.
    Автомобили конвоя МЧС России с гуманитарным грузом для жителей Донбасса. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. МЧС России направило рано утром в четверг очередную, 64-ю по счету автомобильную колонну с гуманитарной помощью в Донбасс.

    Украинский военный в зоне АТО. Архивное фото
    УНИАН
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    "Из Донского спасательного центра МЧС в поселке Ковалевка Ростовской области в сторону российско-украинской границы направилась колонна автомобилей, которые везут около 400 тонн гуманитарной помощи", — сообщили в российском ведомстве. Основную массу груза составляют детские продуктовые наборы, медицинское оборудование и медикаменты.

    В дороге колонна разделится на две, одна из них проследует на пункт пропуска "Донецк", вторая — на "Матвеев курган", где все автомобили пройдут досмотр российскими и украинскими таможенниками. Только после этого автомобили МЧС РФ пересекут границу и продолжат движение на Донецк и Луганск.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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