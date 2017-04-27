Россия отправила в Донбасс очередной гуманитарный конвой

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. МЧС России направило рано утром в четверг очередную, 64-ю по счету автомобильную колонну с гуманитарной помощью в Донбасс.

"Из Донского спасательного центра МЧС в поселке Ковалевка Ростовской области в сторону российско-украинской границы направилась колонна автомобилей, которые везут около 400 тонн гуманитарной помощи", — сообщили в российском ведомстве. Основную массу груза составляют детские продуктовые наборы, медицинское оборудование и медикаменты.

В дороге колонна разделится на две, одна из них проследует на пункт пропуска "Донецк", вторая — на "Матвеев курган", где все автомобили пройдут досмотр российскими и украинскими таможенниками. Только после этого автомобили МЧС РФ пересекут границу и продолжат движение на Донецк и Луганск.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

Читайте также: Устенко: экономика Украины уже переживает шок от блокады Донбасса

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.