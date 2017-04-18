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    В воинской части под Киевом от огнестрельного ранения погиб военный

    (обновлено: )17110
    По предварительной информации, молодой человек погиб при исполнении служебных обязанностей, на данный момент проводится служебное расследование. Подробности не уточняются.
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    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Военный погиб в результате огнестрельного ранения в воинской части Васильковского гарнизона, сообщает пресс-служба Воздушного командования "Центр".

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    "По приказу командира воздушного командования "Центр" Воздушных Сил ВС Украины проводится служебное расследование", — говорится в сообщении.

    Также уточняется, что молодой человек погиб при исполнении служебных обязанностей.

    Подробности не уточняются.

    Ранее сообщалось о гибели военного в результате взрыва в Виннице.

    Также сообщалось, что в зоне АТО из-за неосторожного обращения с оружием погибли двое военных.

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