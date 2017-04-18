В воинской части под Киевом от огнестрельного ранения погиб военный

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Военный погиб в результате огнестрельного ранения в воинской части Васильковского гарнизона, сообщает пресс-служба Воздушного командования "Центр".
"По приказу командира воздушного командования "Центр" Воздушных Сил ВС Украины проводится служебное расследование", — говорится в сообщении.
Также уточняется, что молодой человек погиб при исполнении служебных обязанностей.
Подробности не уточняются.
Ранее сообщалось о гибели военного в результате взрыва в Виннице.
Также сообщалось, что в зоне АТО из-за неосторожного обращения с оружием погибли двое военных.