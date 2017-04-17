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    В мире

    В США рухнул военный вертолет

    (обновлено: )115
    Речь идет о вертолете UH-60 Blackhawk сухопутных сил США, взлетевшем с военной базы в Виргинии. По данным телеканала, пострадал один из трех членов экипажа.
    Военный вертолет упал на поле для гольфа в Мэриленде
    twitter.com/fox5dc

    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Военный вертолет упал в американском городе Леонардтаун, штат Мэриленд, сообщает телеканал Fox News в понедельник.

    Телеканал распространил фото обломков машины посреди поля для игры в гольф. На месте работает полиция. Информации о жертвах пока нет.

    twitter.com/fox5dc
    Военный вертолет упал на поле для гольфа в Мэриленде

    По данным телеканала, речь идет о вертолете UH-60 Blackhawk сухопутных сил США, взлетевшем с военной базы в Виргинии. Из трех членов экипажа пострадал один, его доставили в больницу.

    В конце 2016 года два человека погибли в результате крушения военного вертолета в районе залива Галвестон в американском штате Техас.

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