В США рухнул военный вертолет

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Военный вертолет упал в американском городе Леонардтаун, штат Мэриленд, сообщает телеканал Fox News в понедельник.

Телеканал распространил фото обломков машины посреди поля для игры в гольф. На месте работает полиция. Информации о жертвах пока нет.

twitter.com/fox5dc Военный вертолет упал на поле для гольфа в Мэриленде

По данным телеканала, речь идет о вертолете UH-60 Blackhawk сухопутных сил США, взлетевшем с военной базы в Виргинии. Из трех членов экипажа пострадал один, его доставили в больницу.

В конце 2016 года два человека погибли в результате крушения военного вертолета в районе залива Галвестон в американском штате Техас.