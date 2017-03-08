Встреча Порошенко с женщинами-военнослужащими

С начала года более двух тысяч женщин-военнослужащих получили статус участника боевых действий, заявил президент Петр Порошенко во время встречи накануне Международного женского дня 8 марта с женщинами-военнослужащими и волонтерами, представительницами искусства и культуры, выдающимися врачами, учителями и учеными.

Глава государства поблагодарил женщин, которые защищают Украину и помогают мужчинам на фронте, за их "патриотизм, отвагу и решительность в защите Украины", сообщает пресс-служба президента.

Смотрите также: Полтавские депутаты сняли клип к 8 Марта

"С такими женщинами наше самое лучшее в мире войско точно непобедимо. С такими женщинами, у меня нет никакого сомнения, победа над врагом, агрессором и оккупантом, который вторгся на нашу землю, является точно неотвратимой", — заявил Порошенко.

По его словам, сейчас в Вооруженных силах Украины проходят военную службу и работают около 54 тысяч женщин, из которых почти 20 тысяч — военнослужащие.

"Там, где в подразделении есть женщина, стопроцентно и дисциплина выше, и эффективность, и ответственность. И мужчины даже по-другому держатся, и в бой идут по-другому. Поэтому важна ваша роль в защите Родины является очень важной", — подчеркнул Порошенко.

Президент также отметил, что "с начала этого года на военную службу по контракту пришли более тысячи женщин, более двух тысяч защитниц получили статус участника боевых действий".