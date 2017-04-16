Парад в Пхеньяне производит сильное впечатление – военный эксперт

РИА Новости Украина

Парад в Пхеньяне произвел сильное впечатление, в первую очередь ракетными новинками Северной Кореи, заявил эксперт.

"Стоит отметить демонстрацию мобильной береговой версии пусковой установки для новых противокорабельных ракет. Тех самых, чье существование было подтверждено в 2015 г. Это в перспективе сделает береговую оборону КНДР с помощью ракетного вооружения действительно боеспособной", — заявил Sputnik Владимир Хрусталев, эксперт LifeBoat Foundation, специалист по ракетно-ядерной программе КНДР.

По словам Хрусталева, второй интересной новинкой стала демонстрация баллистической ракеты, похожей издалека на модернизированный SCUD.

"Но на опубликованных фото можно увидеть, что на головной части установлены некие аэродинамические поверхности. Управляемые они или нет — неизвестно. Если первое, то тогда боеголовка в полете на фазе снижения способна корректировать траекторию падения. В любом случае, они явно работают и над ростом точности, и над способностью преодоления ПРО", — отметил эксперт.

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По мнению Хрусталева, особо следует отметить и то, что сама пусковая установка смонтирована на гусеничном шасси. Как и пусковая установка для ракеты "Пуккыксон-2", которая тоже на гусеничном ходу.

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"Одной из причин увлечения гусеничными шасси, помимо их практических свойств, является то, что КНДР способна сама выпускать разную и сложную гусеничную технику. И зависимость от импорта здесь минимальна. Поэтому наращивать парк пусковых установок можно даже в условиях разных эмбарго", — заявил Хрусталев.

Третьим ранее не демонстрировавшимся образцом, стала ракета, по геометрии головной части и прочим аспектам похожая на KN-08, но на более короткой ходовой базе. Пока нельзя точно сказать, что это, поскольку требуется более тщательный анализ снимков, считает эксперт.

"Ну и конечно главные сенсации — это последние две модели БР. Первая — это видимо некий транспортно-пусковой контейнер, установленный на полуприцеп грузового автомобиля, по аналогу ранних модификаций китайских ракет DF-21 и DF-31. Вторая — это ТПК, смонтированный полностью на мощной многоколесной машине повышенной проходимости. Видимо, той же модели, на которой ранее возили ракеты KN-08 и KN-14. Внешне это похоже на решения от "классических" советских мобильных МБР SS-25 или современных модификаций китайских DF-31 и DF-41", — заявил Хрусталев.

Это все указывает на то, что в КНДР сейчас параллельно ведется несколько проектов по созданию ракет, способных достать и до Гуама и до Гавайских островов и до континентальной территории США. И у них хорошие шансы на успех этих программ, заключил эксперт.