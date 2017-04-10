В Донбассе командир был вынужден отстреливаться от пьяных военных - штаб АТО

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. В Донбассе командир одного из подразделений ВСУ был вынужден отстреливаться от военнослужащих в алкогольном опьянении, сообщил в понедельник пресс-центр военной операции в Facebook. Отмечается, что в результате был ранен один силовик.

"По предварительной информации, в расположении одного из подразделений, входящих в состав сил АТО, группа военнослужащих в состоянии алкогольного опьянения отказалась выполнять приказ командира и вела себя агрессивно… Реагируя на ситуацию, командир подразделения осуществив три предупредительных выстрела в воздух, а затем предупредительные выстрелы в землю, выстрелил по ногам агрессивного нетрезвого военнослужащего", — говорится в сообщении.

По данным силовиков, военнослужащего доставили в больницу с огнестрельным ранением правой ноги, врачи зафиксировали, что при ранении силовик находился в состоянии алкогольного опьянения, в его крови было обнаружено 1,29 промилле алкоголя.

Указывается, что на месте работают представители военной комендатуры и полиция Донецкой области, обстоятельства выясняются.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.