Главы МИД Словакии, Венгрии и Чехии посетят Киев из-за ситуации в Донбассе

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Во вторник Украину посетят главы МИД Словакии, Венгрии и Чехии, сообщила пресс-служба отечественного МИД.

"Одиннадцатого апреля 2017 года в Украине с совместным визитом будут находиться министры иностранных дел Словацкой Республики Мирослав Лайчак, Венгрии Петер Сийярто и Чешской Республики Любомир Заоралек", — сообщает МИД Украины.

По данным ведомства, целью визита является подтверждение поддержки упомянутыми странами суверенитета и территориальной целостности Украины, ознакомление с актуальной ситуацией в Донбассе, обсуждение дальнейшей практической помощи Украине, в частности, в проведении внутренних реформ в Украине.

По данным МИД, в 12.10 11 апреля состоится совместная пресс-конференция министров иностранных дел Украины, Словакии, Венгрии и Чехии.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин примет участие в заседании министров иностранных дел "Вышеградской четверки" (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) 12 апреля.