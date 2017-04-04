В результате обстрелов в Донбассе погибли двое военных - пресс-центр АТО

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Военные обвинили ополченцев в 48 нарушениях "режима тишины" в Донбассе за сутки и заявили о гибели двух военнослужащих и о ранении еще пятерых.

Контактная группа по Украине на встрече в Минске в среду, 29 марта, согласовала полное прекращение огня в Донбассе с полуночи 1 апреля. Ополченцы самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявляли, что намерены придерживаться объявленного с 1 апреля режима тишины. Президент Украины Петр Порошенко также дал поручение руководству Генштаба Вооруженных сил и министерства обороны соблюдать режим прекращения огня в Донбассе с 1 апреля.

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"Несмотря на достигнутые договоренности трехсторонней группы о режиме прекращения огня, за минувшие сутки российско-оккупационные войска 48 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины… пятеро военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения. Двое украинских воинов погибли", — говорится в сообщении пресс-центра спецоперации в Facebook.

Как сообщается, на мариупольском направлении были обстреляны Березовое, Гнутово, Водяное, Богдановка, Чермалык, Широкино и Красногоровка. Согласно заявлению пресс-центра, на донецком направлении обстрелам подверглись Авдеевка, Пески, Верхнеторецкое, Каменка и шахта Бутовка. Пресс-центр также утверждает, что на луганском направлении был обстрелян район населенного пункта Крымское.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ), однако добиться полного прекращения огня в Донбассе пока не удалось.