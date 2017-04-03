В зоне АТО военный застрелил сослуживца

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Военнослужащий в результате неосторожного обращения с оружием застрелил сослуживца в Донбассе, сообщает пресс-центр АТО на странице в Facebook.

ЧП произошло в понедельник в одной из воинских частей, личный состав которой выполняет боевые задачи в районе АТО.

"По предварительной информации, происшествие случилось в результате неосторожного обращения с оружием", — сказано в сообщении.

Обстоятельства выясняются. На месте происшествия работают представители военной службы правопорядка, военной прокуратуры и Нацполиции.

В июле прошлого года военный застрелил бывшего заключенного, который, следуя из неподконтрольной властям части Донецкой области, попытался отобрать у него оружие.

Утром в понедельник силовики заявили, что в течение минувших суток имелась "хрупкая, но позитивная" тенденция к прекращению огня на востоке Украины после наступления очередного перемирия.