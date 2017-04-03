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    Происшествия

    В зоне АТО военный застрелил сослуживца

    (обновлено: )30410
    Трагедия произошла в понедельник в одной из воинских частей "в результате неосторожного обращения с оружием". Предварительные данные озвучили в пресс-центе АТО.
    Нашивка на форме украинского военного
    Сергей Дивеев/Facebook

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Военнослужащий в результате неосторожного обращения с оружием застрелил сослуживца в Донбассе, сообщает пресс-центр АТО на странице в Facebook.

    ЧП произошло в понедельник в одной из воинских частей, личный состав которой выполняет боевые задачи в районе АТО.

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    "По предварительной информации, происшествие случилось в результате неосторожного обращения с оружием", — сказано в сообщении.

    Обстоятельства выясняются. На месте происшествия работают представители военной службы правопорядка, военной прокуратуры и Нацполиции.

    В июле прошлого года военный застрелил бывшего заключенного, который, следуя из неподконтрольной властям части Донецкой области, попытался отобрать у него оружие.

    Утром в понедельник силовики заявили, что в течение минувших суток имелась "хрупкая, но позитивная" тенденция к прекращению огня на востоке Украины после наступления очередного перемирия.

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