С апреля вырастут доплаты бойцам в зоне АТО - Порошенко

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Начиная с апреля этого года размер денежного вознаграждения за выполнение боевых задач в зоне проведения военной операции в Донбассе военнослужащим Вооруженных Сил Украины будет увеличен до 7,5 тыс гривен. Об этом сообщил президент Петр Порошенко на торжествах по случаю выпуска слушателей оперативно-стратегического и оперативно-тактического уровней подготовки Национального университета обороны Украины им. Ивана Черняховского.

"После консультаций с министром обороны, с начальником Генерального штаба я принял решение и поручил, чтобы с 1 апреля повысить размер дополнительного денежного вознаграждения за выполнение задач в антитеррористической операции", — приводит слова Порошенко его пресс-служба.

"Увеличиваем еще на 1500 гривен. И в целом, дополнительно к заработной плате, денежное обеспечение будет составлять 7500 гривен ", — добавил Петр Порошенко, подчеркнув, что речь идет о бойцах, которые выполняют боевые задачи непосредственно на линии соприкосновения.

По его словам, для тех, кто выполняет боевые задачи на второй линии, размер надбавки будет увеличена на 1100 грн.

"Общий объем доплаты будет составлять 3500 гривен дополнительно", — сказал президент и отметил, что в обоих случаях речь идет о дополнительной надбавке к основной заработной плате.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

Читайте также: Устенко: экономика Украины уже переживает шок от блокады Донбасса

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Читайте также: Блокада Донбасса: итоги подведем… экономические

В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.