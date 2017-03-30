Район КПП "Станица Луганская" подвергся обстрелам

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Украинские силовики 22 раза за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

В среду вечером в ЛНР заявили об обстреле поселка Фрунзе. В результате попадания снаряда в коровник было убито четыре коровы.

"За сутки украинские силовики 22 раза нарушили режим прекращения огня, применив арторудия калибра 122 мм, 120 и 82-мм минометы, БМП-1, БМП-2, гранатометы (СПГ, АГС, РПГ), зенитные установки и стрелковое оружие", — заявил собеседник агентства.

Он уточнил, что обстрелам подверглись районы населенных пунктов Калиново, Калиновка, Алмазное, Фрунзе, Смелое, Крымское, Веселенькое, Веселогоровка, Сокольники, Первомайск, Логвиново и район КПП "Станица Луганская". Всего по территории республики было выпущено около 635 снарядов и мин.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.