В результате обстрелов за минувшие сутки в Донбассе погибли двое военных

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Украинские военные сообщают в четверг, что ополченцы за минувшие сутки 83 раза открывали огонь по их позициям в Донбассе, двое военных погибли, трое были ранены.

Огонь велся из артиллерии, минометов, пулеметов, гранатометов, танков, БМП, также применялся снайперский огонь.

По данным пресс-центра АТО, обнародованным на странице в Facebook, обстрелу подверглись населенные пункты Авдеевка, Широкино, Гнутово, Водяное, Марьинка, Павлополь, Троицкое, Луганское, Каменка, Невельское, Калиново-Попасная, Крымское, Новоалександровка и Станица Луганская.

С конца января ситуация в Донбассе резко обострилась. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти объявили чрезвычайное положение в подконтрольной Украине Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители из-за обстрелов города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ), однако добиться полного прекращения огня в Донбассе пока не удалось.