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    Происшествия

    Задержан угонщик маршрутки, устроивший в Киеве погоню с полицией

    Тема:

    Криминализация украинского общества. (708)

    (обновлено: )52
    Как сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, задержанным оказался 29-летний житель Киевской области, который вышел из тюрьмы по "закону Савченко".
    Вооруженный угон маршрутки в Киеве. Кадры с места ЧП
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    Погоня полиции за угнанной маршруткой: кадры очевидца. Видео
    kalinavitya/Youtube
    Погоня полиции за угнанной маршруткой в Киеве: кадры очевидца
    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Полиция задержала мужчину, который угнал маршрутку и ранил двух человек в Киеве 2 марта. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев в Twitter.

    По его словам, злоумышленник задержан сегодня в Фастове.

    Как добавил Князев, задержанный — 29-летний житель Киевской области, который вышел из тюрьмы по "закону Савченко".

    "Злоумышленника, угнавшего маршрутку в Киеве, полиция задержала сегодня в Фастове. 29-летний житель Киевщины освободился по закону Савченко", — сказано в сообщении.

    В Киеве на Радужном массиве вооруженный пистолетом мужчина угнал маршрутку, после чего произошла погоня с участием полиции. Позднее возле железнодорожной станции "Троещина" угонщик вышел из маршрутки и скрылся. Сообщалось, что в результате инцидента был ранен один человек.

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