Задержан угонщик маршрутки, устроивший в Киеве погоню с полицией

Полиция задержала мужчину, который угнал маршрутку и ранил двух человек в Киеве 2 марта. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев в Twitter

По его словам, злоумышленник задержан сегодня в Фастове.

Как добавил Князев, задержанный — 29-летний житель Киевской области, который вышел из тюрьмы по "закону Савченко".

"Злоумышленника, угнавшего маршрутку в Киеве, полиция задержала сегодня в Фастове. 29-летний житель Киевщины освободился по закону Савченко", — сказано в сообщении.

В Киеве на Радужном массиве вооруженный пистолетом мужчина угнал маршрутку, после чего произошла погоня с участием полиции. Позднее возле железнодорожной станции "Троещина" угонщик вышел из маршрутки и скрылся. Сообщалось, что в результате инцидента был ранен один человек.