Задержан угонщик маршрутки, устроивший в Киеве погоню с полицией

По его словам, злоумышленник задержан сегодня в Фастове.
Как добавил Князев, задержанный — 29-летний житель Киевской области, который вышел из тюрьмы по "закону Савченко".
"Злоумышленника, угнавшего маршрутку в Киеве, полиция задержала сегодня в Фастове. 29-летний житель Киевщины освободился по закону Савченко", — сказано в сообщении.
Зловмисника, який викрав маршрутку в Києві, #поліція затримала сьогодні у Фастові. 29-річний мешканець Київщини звільнився за #законСавченко pic.twitter.com/dbj65RTBwQ— Сергій Князєв (@knyazevsergii) 27 марта 2017 г.
В Киеве на Радужном массиве вооруженный пистолетом мужчина угнал маршрутку, после чего произошла погоня с участием полиции. Позднее возле железнодорожной станции "Троещина" угонщик вышел из маршрутки и скрылся. Сообщалось, что в результате инцидента был ранен один человек.