В Киеве вооруженный мужчина угнал маршрутку

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. В Киеве на Радужном массиве утром вооруженный пистолетом мужчина угнал маршрутку, после чего произошла погоня с участием полиции, сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

"Ранен один человек. Разбиты три авто. Бандит скрылся. На ул. Малышко, 15 у АТБ мужчина пол угрозой пистолета выбросил водителя из маршрутки с пассажирами. Открыл огонь. Люди успели выскочить", — сказано в сообщении.

dtp.kiev.ua в Facebook Протараненное полицейское авто

После этого началась погоня, на бульваре Перова маршрутка протаранила авто, в результате чего пострадал водитель. Через 3 км на кругу на Радужной маршрутка протаранила полицейский автомобиль, который преградило ему движение, патрульные открыли огонь и повредили колеса, а также лобовое стекло.

После этого, как отмечается, возле железнодорожной станции "Троещина" угонщик вышел из маршрутки и скрылся. В результате происшествия ранен один человек, предварительно, водитель маршрутки, сообщает издание.

Полиция объявила преступника в розыск. Согласно описанию, мужчина — ростом 170-185 см, 30-35 лет, одет в черный камуфляж.