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    Происшествия

    В Киеве вооруженный мужчина угнал маршрутку

    Тема:

    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения (437)

    (обновлено: )15520
    Захваченная маршрутка
    dtp.kiev.ua в Facebook

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. В Киеве на Радужном массиве утром вооруженный пистолетом мужчина угнал маршрутку, после чего произошла погоня с участием полиции, сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

    "Ранен один человек. Разбиты три авто. Бандит скрылся. На ул. Малышко, 15 у АТБ мужчина пол угрозой пистолета выбросил водителя из маршрутки с пассажирами. Открыл огонь. Люди успели выскочить", — сказано в сообщении.

    dtp.kiev.ua в Facebook
    Протараненное полицейское авто

    После этого началась погоня, на бульваре Перова маршрутка протаранила авто, в результате чего пострадал водитель. Через 3 км на кругу на Радужной маршрутка протаранила полицейский автомобиль, который преградило ему движение, патрульные открыли огонь и повредили колеса, а также лобовое стекло.

    После этого, как отмечается, возле железнодорожной станции "Троещина" угонщик вышел из маршрутки и скрылся. В результате происшествия ранен один человек, предварительно, водитель маршрутки, сообщает издание.

    Полиция объявила преступника в розыск. Согласно описанию, мужчина — ростом 170-185 см, 30-35 лет, одет в черный камуфляж.

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