Больница в Хьюстоне оцеплена после сообщений о стрельбе

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. В американском городе Хьюстон в штате Техас полиция оцепила больницу после сообщений о стрельбе, передает телеканал KPRC 2 со ссылкой на источники.

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"Полицейские сейчас обыскивают здание больницы, в данный момент сообщений о пострадавших нет", — говорится в официальном Twitter полиции Хьюстона.

По данным телеканала, в районе 14.00 по местному времени полиция подтвердила, что поступили сообщения о стрельбе внутри больницы Ben Taub Hospital. На место направлены сотрудники спецназа.

Подробности пока не приводятся.

Напомним, 18 февраля в Деснянском районе Киева в результате стрельбы в кафе были ранены два человека.