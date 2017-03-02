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    Погоня полиции за угнанной маршруткой в Киеве: кадры очевидца

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    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения (440)

    (обновлено: )120
    Вооруженный пистолетом мужчина угнал маршрутку утром в четверг на Радужном массиве в Киеве, после чего произошла погоня с участием полиции. Преступнику удалось скрыться.
    kalinavitya/Youtube

    "Ранен один человек. Разбиты три авто. Бандит скрылся. На ул. Малышко, 15 у (супермаркета) "АТБ" мужчина пол угрозой пистолета выбросил водителя из маршрутки с пассажирами. Открыл огонь. Люди успели выскочить", — сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

    После этого началась погоня, на бульваре Перова маршрутка протаранила авто, в результате чего пострадал водитель. Через 3 км на кругу на Радужной маршрутка протаранила полицейский автомобиль, который преградило ему движение, патрульные открыли огонь и повредили колеса, а также лобовое стекло.

    Смотрите также: Вооруженный угон маршрутки в Киеве. Кадры с места ЧП

    Затем, как отмечается, возле железнодорожной станции "Троещина" угонщик вышел из маршрутки и скрылся. В результате происшествия ранен один человек, предварительно, водитель маршрутки, сообщает издание. 

    Полиция объявила преступника в розыск. Согласно описанию, мужчина — ростом 170-185 см, 30-35 лет, одет в черный камуфляж.

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