наверх
13.03.201710:49
Курсы валют НБУ
  • EUR28.43+ 0.04
  • USD26.81- 0.10
Рубрики
Ещё
    Киев

    В Киеве сгорела дотла маршрутка

    (обновлено: )51
    Согласно данным, причины возгорания выясняются. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте происшествия работала пожарная бригада.
    В Киеве сгорела маршрутка
    dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. В Киеве на Окружной дороге дотла сгорела маршрутка, сообщает dtp.kiev.ua на странице в Facebook.

    Сообщается, что на месте происшествия работала пожарная бригада.

    dtp.kiev.ua
    В Киеве сгорела маршрутка
    dtp.kiev.ua
    В Киеве сгорела маршрутка

    Причины возгорания выясняются. По предварительной информации, пострадавших нет.

    Напомним, в Киеве на Радужном массиве вооруженный пистолетом мужчина угнал маршрутку, после чего произошла погоня с участием полиции. Позднее возле железнодорожной станции "Троещина" угонщик вышел из маршрутки и скрылся. В результате инцидента был ранен один человек.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Сотрудники МВД Нидерландов перекрыли дорогу автомобилю министра у резиденции генконсульства Турции в Роттердаме
    Политический скандал между Нидерландами и Турцией
    Столкновения с полицией в Батуми
    Батуми в огне. Массовые беспорядки в Грузии
    Александр Солонтай
    Языковая зачистка. Табу на русский
    В Харьковской области местные жители разогнали участников угольной блокады. Видео
    Блокада Донбасса: новый ультиматум власти