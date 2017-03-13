В Киеве сгорела дотла маршрутка

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. В Киеве на Окружной дороге дотла сгорела маршрутка, сообщает dtp.kiev.ua на странице в Facebook.

Сообщается, что на месте происшествия работала пожарная бригада.

dtp.kiev.ua В Киеве сгорела маршрутка

dtp.kiev.ua В Киеве сгорела маршрутка

Причины возгорания выясняются. По предварительной информации, пострадавших нет.

Напомним, в Киеве на Радужном массиве вооруженный пистолетом мужчина угнал маршрутку, после чего произошла погоня с участием полиции. Позднее возле железнодорожной станции "Троещина" угонщик вышел из маршрутки и скрылся. В результате инцидента был ранен один человек.