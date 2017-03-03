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    Полиция вторые сутки разыскивает угонщика маршрутки в Киеве

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    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения (441)

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    Как сообщила начальник отдела коммуникации столичной полиции Оксана Блищик, правоохранители продолжают розыскные мероприятия в Днепровском районе с привлечением кинологов и спецназа.
    Вид из кабины угнанной маршрутки
    Патрульная полиция Украины в Facebook

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. В столице продолжается розыск подозреваемого в угоне маршрутки, сообщила спикер ГУ Нацполиции в Киеве Оксана Блищик.

    Погоня полиции за угнанной маршруткой: кадры очевидца. Видео
    kalinavitya/Youtube
    Погоня полиции за угнанной маршруткой в Киеве: кадры очевидца

    В Киеве на Радужном массиве утром в четверг вооруженный пистолетом мужчина угнал маршрутку, после чего произошла погоня с участием полиции. Позднее возле железнодорожной станции "Троещина" угонщик вышел из маршрутки и скрылся. В результате инцидента был ранен один человек.

    "Столичная полиция уже сутки разыскивает мужчину, который вчера, угрожая оружием, отобрал маршрутное такси и ранил правоохранителя. Сейчас ситуация кардинально не изменилась", — цитирует Блищик "112 Украина".

    Она уточнила, что правоохранители продолжают розыскные мероприятия в Днепровском районе с привлечением кинологов и спецназа. По ее словам, подозреваемый вооружен и может открыть стрельбу.

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