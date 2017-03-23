Вдова Вороненкова "чудом осталась жива" - Луценко

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КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Вдова экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, убитого в четверг в Киеве, "чудом осталась жива", заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Начальник главного управления Нацполиции Украины в Киеве Андрей Крищенко ранее заявил, что Вороненков был убит в четверг в столице.

"Из подробностей могу сообщить, что его жена чудом не пошла с ним", — сказал Луценко на брифинге. По его словам, погибший планировал после намеченной встречи с экс-депутатом Госдумы РФ Ильей Пономаревым пойти на допрос в военную прокуратуру.

В свою очередь Пономарев, который также был на брифинге, сообщил, что обычно они встречались с Вороненковым вместе с его женой.

Из России Денис Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой уехал в прошлом году и вскоре получил гражданство Украины. Сам депутат объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете РФ увидели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве. После переезда в Киев Вороненков сделал ряд резонансных заявлений о политической жизни России и дал показания Генпрокуратуре Украины против экс-президента Виктора Януковича.

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