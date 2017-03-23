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    "Моего шефа убили". Первые секунды после расстрела Вороненкова в Киеве

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    В Киеве убит беглый депутат Госдумы Денис Вороненков (44)

    (обновлено: )106802
    В сети появилось видео первых секунд после убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. На видео предположительно запечатлен телохранитель политика, заявляющий, что Вороненкова убили.
    канал RT на русском youtube

    В четверг в центре Киева был расстрелян бывший народный депутат Госдумы РФ Денис Вороненков. Политик получил четыре огнестрельных ранения: 3 в живот и одно в шею. Об этом сообщил на брифинге с места происшествия начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

    На месте взрыва автомобиля, в котором находился Павел Шеремет
    Sergei SUPINSKY / AFP
    От Гетьмана до Вороненкова. Самые громкие убийства в Киеве

    С места инцидента изъяли пистолет ТТ, из которого, вероятно, убили Вороненкова.

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    Ранее начальник полиции столицы Украины Андрей Крищенко заявил, что убийство экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в центре Киева может быть заказным. Киллер задержан. Он ранен.

    Позже президент Украины Петр Порошенко заявил, что к убийству Вороненкова причастны спецслужбы России, которую он был вынужден покинуть из-за политических мотивов.

    А генеральный прокурор Юрий Луценко назвал это убийство "привычной для Кремля казнью свидетеля".

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    В Киеве убит беглый депутат Госдумы Денис Вороненков
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