Убийство Вороненкова в Киеве: подробности и первая реакция

РИА Новости Украина

Переехавший в Украину экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков убит в четверг в результате стрельбы в центре Киева.

Нападение было совершено возле центрального входа в пятизвездочный отель "Премьер Палас". Охраннику Вороненкова удалось ранить убийцу, сейчас он находится в больнице под усиленной охраной. Следствие на Украине рассматривает единственную версию убийства — это причастность "российских спецслужб". В Госдуме заявили, что убийство бывшего депутата — это провокация спецслужб Украины.

Из России Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой уехал в прошлом году и вскоре получил гражданство. Сам депутат объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.

Средь бела дня

То, что в результате стрельбы в центре Киева убит экс-депутат Госдумы РФ Вороненков, подтвердил начальник главного управления Нацполиции Украины в городе Андрей Крищенко. Он рассказал, что нападавший ранил охранника Вороненкова, а тот, в свою очередь, ранил нападавшего. В данный момент они оба доставлены в больницу и находятся под усиленной охраной.

Личность нападавшего устанавливается. Идет поиск возможных соучастников, полиция в центре Киева работает в усиленном режиме. По словам Крищенко, убийца сделал не менее двух выстрелов в Вороненкова, один из них оказался смертельным.

Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев, находящийся сейчас в Киеве, заявил, что Вороненков направлялся на встречу с ним.

"Денис Вороненков убит в 11.25 у "Премьер Паласа". Он шел на встречу со мной. Нет слов. Охранник успел ранить нападавшего", — написал он на своей странице в Fаcebook.

СК РФ подозревает Пономарева в пособничестве в растрате 750 тысяч долларов из средств инновационного фонда "Сколково". Пономарев в 2015 году уехал из России и с тех пор желания вернуться не изъявлял. Он сообщал, что получил разрешение на временное проживание на Украине, куда и переехал. В июне 2016 года он был лишен мандата из-за систематического неисполнения депутатских обязанностей. Депутат ранее заявлял РИА Новости, что не считает "целесообразным" приезжать в РФ на следственные действия: по его словам, он готов общаться со следствием по телефону, почте или интернету. Все обвинения народный избранник отвергает, считая дело политически мотивированным.

Вороненков после переезда в Киев сделал ряд резонансных заявлений о политической жизни России и дал показания Генпрокуратуре Украины против экс-президента Виктора Януковича. При этом и Вороненков, и Максакова заявляли, что голосовать в Госдуме за присоединение Крыма к России их якобы заставили. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг эти заявления и отметил, что голосование было добровольным.

"Русский след"

Украинские власти сразу нашли "российский след" в этом убийстве. Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк обвинил в произошедшем российские спецслужбы. "Лично я убежден в том, что это может быть циничная показательная месть, казнь со стороны российских спецслужб", — заявил Шкиряк в эфире телеканала "112 Украина".

Генпрокурор Украины Юрий Луценко связал убийство Вороненкова с тем, что тот проходил свидетелем по делу экс-президента Украины Виктора Януковича.

"Циничное убийство одного из свидетелей, проходящего по делу о госизмене экс-президента Януковича. Среди белого дня в центре Киева был застрелен экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков, который предоставил следователям военной прокуратуры важнейшие показания по делу… Однако Вороненков является не единственным свидетелем из числа высокопоставленных российских чиновников", — написал Луценко на своей странице в Facebook.

Начальник полиции столицы Украины Андрей Крищенко заявил, что убийство Вороненкова в центре Киева может быть заказным. А пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган заявила, что следствие рассматривает единственную версию убийства экс-депутата — причастность "российских спецслужб".

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook назвал убийство Вороненкова политическим, направленным на устрашение российских политиков.

Кому это выгодно?

В Москве считают заявления о российском следе в убийстве Вороненкова абсурдными, и надеются, что все причастные к преступлению будут найдены. "Мы считаем, что какие-либо измышления, которые уже звучат о пресловутом российском следе, являются абсурдными", — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

По его словам, случившееся говорит о том, что украинская сторона не смогла обеспечить безопасность Вороненкова. "Надеемся, что убийца и те, кто стоял за этими действиями, будут выявлены", — сказал Песков.

Евгений Котенко Убийство Дениса Вороненкова

Депутат Госдумы Евгений Ревенко считает, что России не было никакого резона "хоть пальцем" трогать Вороненкова, его убийство выгодно украинским спецслужбам.

"Больше всего было выгодно это сделать именно украинским спецслужбам для того, чтобы тут же показать пальцем в сторону России. Но я полагаю, что, во-первых, не было никаких резонов хоть даже пальцем трогать господина Вороненкова, и не было никаких таких планов. А вот выстроить такую схему, чтобы обвинить в этом Москву, — пожалуйста, мы сейчас эту картину и наблюдаем", — сказал Ревенко в эфире телеканала "Россия 24".

Он считает, что после убийства Вороненкова "смертельная опасность" угрожает и его супруге Марии Максаковой, и советует ей обратиться в российское посольство за защитой. "Я считаю и полагаю, что сейчас смертельная опасность нависла над Марией Максаковой, и это нужно понимать. Я бы советовал ей ехать в посольство РФ и просить там защиты", — добавил он.

Экс-глава ФСБ, член комитета Госдумы по безопасности Николай Ковалев считает, что убийство Вороненкова носит заказной характер. Он подчеркнул, что задача правоохранительных органов — в кратчайшие сроки найти исполнителей и заказчиков. "Это должна правоохранительная система Украины сделать и здесь показать свое лицо", — сказал Ковалев.

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников назвал заявление Геращенко о том, что целью убийства Вороненкова якобы было устрашение российских политиков, ложью и клеветой, а также продолжением провокаций против России.

"Это ложь, клевета. Это уже даже не сожаление, не возмущение вызывает, а сарказм… Украина готова уже во все своих бедах обвинять именно Россию", — сказал сенатор РИА Новости.

Президент международной ассоциации ветеранов подразделения "Альфа" Сергей Гончаров считает, что убийство Вороненкова связано с делом о его мошенничестве. "Я не верю в политическое убийство. Сразу скажу, что Россия к этому не причастна. Украина сейчас поднимет огромный хай, что российские спецслужбы убили бедного Вороненкова, который являлся оппонентом власти… То, как действовал киллер, похоже на бандитскую разборку за его (мошеннические) дела в России", — сказал Гончаров.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Убийство Дениса Вороненкова

По данным СК РФ, Вороненков участвовал в афере с рейдерским захватом здания на улице Международной в Москве, в ходе которой мошенники с помощью поддельных документов сместили с поста учредителя фирмы "Тома" — владелицы строения и назначили туда своего человека. Затем, по мнению следствия, Вороненков предложил купить здание Виктору Качуру, и тот, зная, что участвует в афере, согласился.

В результате, здание рыночной стоимостью 127 миллионов рублей было продано вшестеро дешевле — за 20 миллионов. СК РФ считает, что именно Вороненков финансировал мошенническую схему, давал указания соучастникам и лично контролировал процесс незаконной смены руководителя фирмы "Тома".