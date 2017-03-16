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    Два поселка в пригороде Донецка остались без света из-за обстрела

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    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (336)

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    Власти Донецка обвинили ВСУ в обстрелах. Согласно сообщению администрации города, в результате обстрела обесточено 20 трансформаторных подстанций. Без электроснабжения остались жители поселков Старомихайловка и Александровка.
    Житель пострадавшего во время обстрела поселка Старомихайловка. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Два поселка в пригороде Донецка полностью обесточены в результате обстрела, заявили в четверг в администрации города.

    "В ночь на 16 марта обстрелу со стороны ВСУ подвергся Кировский и Петровский районы города. В результате обстрела обесточено 20 трансформаторных подстанций. Без электроснабжения жители поселков Старомихайловка, Александровка", — говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

    По данным мэрии, энергетики приступили к восстановлению поврежденных сетей.

    Президент Украины Петр Порошенко
    Сайт президента Украины
    Блокада Донбасса, Порошенко и разрыв шаблона

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

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