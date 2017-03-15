Силовики заявили о 106 обстрелах и активизации на мариупольском направлении

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Украинские военные зафиксировали 106 обстрелов своих позиций в Донбассе за сутки, шесть военных ранены, следует из сообщения пресс-центра антитеррористической операции, опубликованного в среду на странице в Facebook.

"Всего зафиксировано 106 обстрелов, из них 44 с использованием минометов, дважды из танков и один раз из артиллерии калибром 122 миллиметра… За сутки ранены шесть украинских бойцов и один травмирован", — говорится в сообщении.

По заявлению военных, больше всего обстрелов зафиксировано на мариупольском направлении, где под огнем оказались населенные пункты Водяное, Павлополь, Гнутово, Марьинка, Широкино, Березовое и Новомихайловка.

На донецком направлении, как сообщает пресс-центр, обстрелам подверглись Авдеевка, Зайцево, Опытное, Шахта Бытовка, Луганское, Троицкое и Каменка. На луганском направлении огонь велся по Крымскому, Новоалександровке, Желтому и Новозвановке.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.