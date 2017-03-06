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    "Он устал". На разводном мосту в Николаеве рухнул столб

    (обновлено: )12610
    Движение транспорта осуществляется с ограничениями из-за ремонтных работ. Линия контактной сети обесточена, в настоящее время проводятся работы по ликвидации аварии.
    В Николаеве на разводном мосту упала опора контактной сети троллейбусов
    novosti-n.org

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Опора контактной сети троллейбусов упала утром в понедельник на Ингульском мосту в Николаеве, пострадавших нет. Она распалась на несколько частей, одна из них повисла на проводах над пешеходной частью моста, сообщает местное издание Новости-N.

    Согласно сообщению, в настоящее время линия контактной сети обесточена, проводятся работы по ликвидации аварии.

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    Движение транспорта осуществляется с ограничениями из-за ремонтных работ. 

    "На вопрос корреспондента Новостей-N о причинах падения опоры, один из рабочих с явной иронией ответил: "Она устала!" — сообщает издание.

    novosti-n.org
    В Николаеве на разводном мосту упала опора контактной сети троллейбусов

    Директор КП "Николаевэлектротранс" Дмитрий Лисовский, опоры контактной сети на Ингульском мосту не относятся к предприятию, а находятся на балансе у балансодержателя моста. По данным издания, им является город Николаев в лице городского коммунального предприятия "ЭЛУ Автодорог".

    В сообщении также отмечается, что в течение последних 25 лет мост никто не ремонтировал, техническое обслуживание не осуществлялось. Осенью 2015 года мост не смогли развести — разводка затянулась на целые сутки. Официально тогда сообщили, что дорожники "приклеили" асфальтом разводную часть к основной. 

    Неделю назад в Шевченковском районе Киева произошло частичное обрушение Шулявского путепровода, через который проходит важная автомагистраль. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в КГГА уже есть предложения по ремонту путепровода, однако на данный момент "прорабатываются варианты" на тот случай, если он будет полностью закрыт.

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