"Он устал". На разводном мосту в Николаеве рухнул столб

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Опора контактной сети троллейбусов упала утром в понедельник на Ингульском мосту в Николаеве, пострадавших нет. Она распалась на несколько частей, одна из них повисла на проводах над пешеходной частью моста, сообщает местное издание Новости-N.

Согласно сообщению, в настоящее время линия контактной сети обесточена, проводятся работы по ликвидации аварии.

Смотрите также: Соцсети взорвали фотожабы на "уставший" мост Кличко после обрушения

Движение транспорта осуществляется с ограничениями из-за ремонтных работ.

"На вопрос корреспондента Новостей-N о причинах падения опоры, один из рабочих с явной иронией ответил: "Она устала!" — сообщает издание.

novosti-n.org В Николаеве на разводном мосту упала опора контактной сети троллейбусов

Директор КП "Николаевэлектротранс" Дмитрий Лисовский, опоры контактной сети на Ингульском мосту не относятся к предприятию, а находятся на балансе у балансодержателя моста. По данным издания, им является город Николаев в лице городского коммунального предприятия "ЭЛУ Автодорог".

В сообщении также отмечается, что в течение последних 25 лет мост никто не ремонтировал, техническое обслуживание не осуществлялось. Осенью 2015 года мост не смогли развести — разводка затянулась на целые сутки. Официально тогда сообщили, что дорожники "приклеили" асфальтом разводную часть к основной.

Неделю назад в Шевченковском районе Киева произошло частичное обрушение Шулявского путепровода, через который проходит важная автомагистраль. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в КГГА уже есть предложения по ремонту путепровода, однако на данный момент "прорабатываются варианты" на тот случай, если он будет полностью закрыт.