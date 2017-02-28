Пять жителей Авдеевки погибли за время обострения

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Пять жителей Авдеевки погибли и более десяти были ранены за время обострения ситуации в Донбассе и обстрелов города с 29 января, сообщило во вторник главное управление Национальной полиции Украины в Донецкой области.

"С 29 января, с начала обострения ситуации в Авдеевке, в результате обстрелов террористов погибли пять мирных жителей, ранения получили более десяти человек. Более 370 зданий были повреждены. На каждое сообщение о разрушении выезжает полиция, но кроме этого, правоохранители обходят улицы, чтобы узнать, кому из людей нужна помощь и кто сам не может о себе позаботиться", — говорится в сообщении.

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Ополченцы и силовики в конце января заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти объявили чрезвычайное положение в Авдеевке, жители которой почти неделю оставались без света, тепло- и водоснабжение осуществлялось с перебоями.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.