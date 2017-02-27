Ополченцы обстреляли Марьинку и Широкино - штаб АТО

КИЕВ, 27 фев – РИА Новости Украина. В зоне АТО за минувшие сутки погибли двое украинских военных, зафиксировано 62 обстрела. Об этом пресс-центр АТО сообщил на странице в Facebook.

На Мариупольском направлении ополченцы из минометов различных калибров обстреляли Водяное, Марьинку и Широкино. Из стрелкового оружия и гранатометов били по Павлополю, Лебединскому, Талаковке, Гнутовому, а также по Широкиному, Марьнке и Водяномую. В Талаковке вел огонь снайпер. Марьинку и Водяное обстреливали БМП и БТР ополченцев. По Павлополю бил танк.

На Донецком направлении ополченцы из танка обстреливали Пески и шахту Бутовка. Ее, а также Авдеевку, Камянку и Луганское оккупанты накрывали из 120-мм и 82-мм минометов. Из гранатометов и стрелкового оружия ополченцы обстреливали Луганское, Новолуганское, Зайцево.

На Луганском направлении из 120-мм минометов ополченцы вели огонь по Попасной, Ореховому, Катериновке. Из гранатометов и стрелкового оружия они обстреляли Новоалександровку, Лобачево и Новозвановку.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.