Штаб АТО: в Луганской области обстреляны офицеры украинской стороны СЦКК

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. В Луганской области, возле Попасной, офицеры украинской стороны СЦКК попали под обстрел, сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

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"Сегодня представители незаконных вооруженных формирований ОРЛО в очередной раз осуществили вооруженную провокацию. Так, во время выполнения задач возле восточных окраин населенного пункта Попасная, около 13.30 под минометный обстрел калибра 120 мм и СПГ попали офицеры украинской стороны Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон. При этом автомобиль мобильной группы СГ "Попасная" был маркирован большими буквами "НМ", а офицеры имели соответствующие опознавательные знаки", — говорится в сообщении.

Отмечается, что раненых и погибших в результате обстрела нет, но поврежден автомобиль миссии.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.