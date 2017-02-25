Штаб АТО: в Донбассе резко обострилась ситуация, ранены 16 военных

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КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Военные сообщили, что за минувшие сутки ополченцы 92 раза открывали огонь по их позициям в Донбассе, 16 военных пострадали.

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"В общем зафиксировано 92 обстрела. Двенадцать наших военных ранены, четверо травмированы", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции в Facebook в пятницу.

По данным пресс-центра, на мариупольском направлении ополченцы вели обстрел населенных пунктов из 122-миллиметровой артиллерии и 120-миллиметрового миномета, на донецком направлении применили 82-миллиметровые минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Кроме того, на луганском направлении, сообщают силовики, из минометов, гранатометов и стрелкового оружия ополченцы обстреляли Новоалександровку, Троицкое и Новозвановку, где ополченцы применили БМП.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.