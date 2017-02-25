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    Италия дала 1 млн евро на помощь пострадавшим в Донбассе

    Тема:

    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике (521)

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    Как сообщает Центр новостей ООН, вклад Италии позволит программе предоставить продовольственную помощь наиболее уязвимым группам населения, которые не получают помощь от других гуманитарных организаций.
    Флаг Италии
    RIA News Дмитрий Коробейников | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Правительство Италии выделило 1 млн евро Всемирной продовольственной программе ООН и Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ) для оказания поддержки людям, пострадавшим в результате конфликта в Донбассе, сообщает Центр новостей ООН.

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    Отмечается, что вклад Италии позволит программе предоставить продовольственную помощь наиболее уязвимым группам населения, которые не получают помощь от других гуманитарных организаций.

    ЮНИСЕФ, в свою очередь, планирует расширить свою программу по распространению информации о минной угрозе среди семей, живущих в зоне конфликта.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.

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