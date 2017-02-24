Савченко призвала украинцев поддержать ее в решении посетить Донбасс

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Внефракционный депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко заявила, что "пошла на риск своей жизнью, чтобы освободить украинских пленных" и попросила всю страну поддержать ее в этом.

Ранее представитель министерства обороны самопровозглашенной ДНР заявил, что Савченко прибыла в Донецк, чтобы посетить пленных силовико

"Прошу всю Украину поддержать меня, как поддерживали меня тогда, когда я была в плену. Я сейчас сознательно пошла на риск своей жизнью, чтобы освободить наших украинских пленных и довести гуманитарную составляющую минского процесса до финала. Прошу поддержки в Украине и в мире. Мне очень нелегко, но я борюсь", — написала Савченко в пятницу на своей странице в Facebook.

Напомним, в середине января Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны принял решение рекомендовать рассмотреть в сессионном зале парламента проект постановления об исключении народного депутата Надежды Савченко из своего состава.

Скандал вокруг Савченко разгорелся из-за того, что 7 декабря прошлого года она посетила столицу Белоруссии, где встретилась с главами самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Позже депутат заявила, что на встрече в Минске "увидела не врагов, а людей", с которыми нужно вести переговоры. Многие депутаты Рады раскритиковали Савченко за встречу с ополченцами. Позже она была исключена из фракции "Батькивщина", но не лишена мандата. Позже Рада исключила ее из украинской делегации в ПАСЕ.