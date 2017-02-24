У Савченко назвали провокацией обвинения в призыве к госперевороту

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Народный депутат Надежда Савченко в конце прошлой недели действительно находилась в районе Авдеевки и общалась на блокпостах с военнослужащими, но она никого не призывала оставлять позиции и "идти на Киев" с целью совершения госпереворота.

Об этом заявила пресс-секретарь нардепа Татьяна Проторченко, комментируя соответствующие обвинения со стороны депутата Татьяны Рычковой, сообщает "Укринформ".

Ранее в пятницу нардеп от фракции "Блок Петра Порошенко" (БПП) Татьяна Рычкова заявила, что Савченко на этой неделе посетила украинских военных в районе спецоперации в Донбассе, призвала их покинуть позиции и "ехать в Киев делать государственный переворот".

"Я не знаю, откуда этот народный депутат (Рычкова — Ред.) взяла эту информацию, но в районе Авдеевки, в частности там, где дорога проходит неподалеку от Донецкого аэропорта, Надежда Викторовна была не сама, там были также я и Вера Савченко. Ничего противоправного, противозаконного там не было, и никаких разговоров таких, о которых говорила госпожа Рычкова, не было. Откуда она это взяла — это вопрос к ней. Это не более чем провокация", — сказала Проторченко.

Она добавила, что об этой поездке Савченко сообщала на своей странице в Facebook, где также выложила фотографии тех районов.

Напомним, в середине января Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны принял решение рекомендовать рассмотреть в сессионном зале парламента проект постановления об исключении народного депутата Надежды Савченко из своего состава.

Скандал вокруг Савченко разгорелся из-за того, что 7 декабря прошлого года она посетила столицу Белоруссии, где встретилась с главами самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Позже депутат заявила, что на встрече в Минске "увидела не врагов, а людей", с которыми нужно вести переговоры. Многие депутаты Рады раскритиковали Савченко за встречу с ополченцами. Позже она была исключена из фракции "Батькивщина", но не лишена мандата. Позже Рада исключила ее из украинской делегации в ПАСЕ.