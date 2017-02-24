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    Политика

    Савченко не уведомляла СБУ о своем визите в Донбасс

    Тема:

    Савченко. Отказ от неприкосновенности и визит в ДНР (505)

    (обновлено: )7710
    В СБУ сообщили, что получили информацию о визите народного депутата Надежды Савченко в Донецк из средств массовой информации. В СБУ хотят от депутата объяснений, почему она уверена, что в Донбассе с ней ничего не случится.
    Надежда Савченко. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины не располагает официальной информацией относительно визита в Донбасс внефракционного депутата Верховной Рады Украины Надежды Савченко, заявил в пятницу руководитель аппарата главы ведомства Александр Ткачук.

    Надежда Савченко и ее заявление о снятии депутатской неприкосновенности
    Facebook Надежды Савченко
    Финт ушами. Соцсети об отказе Савченко от неприкосновенности

    Ранее представитель министерства обороны самопровозглашенной ДНР заявил, что Савченко прибыла в Донецк, чтобы посетить пленных силовиков.

    "Мы также получили такую информацию из средств массовой информации. Мне не известно, что Савченко каким-то образом информировала нашу службу про свои планы посетить оккупированный Донецк. Она, конечно, по закону не обязана это делать", — заявил Ткачук в эфире телеканала "112 Украина".

    Он также сказал, что в ведомстве хотят от депутата объяснений, почему она уверена, что в Донбассе с ней ничего не случится.

    Напомним, в середине января Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны принял решение рекомендовать рассмотреть в сессионном зале парламента проект постановления об исключении народного депутата Надежды Савченко из своего состава.

    Скандал вокруг Савченко разгорелся из-за того, что 7 декабря прошлого года она посетила столицу Белоруссии, где встретилась с главами самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Позже депутат заявила, что на встрече в Минске "увидела не врагов, а людей", с которыми нужно вести переговоры. Многие депутаты Рады раскритиковали Савченко за встречу с ополченцами. Позже она была исключена из фракции "Батькивщина", но не лишена мандата. Позже Рада исключила ее из украинской делегации в ПАСЕ.

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