Савченко не уведомляла СБУ о своем визите в Донбасс

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины не располагает официальной информацией относительно визита в Донбасс внефракционного депутата Верховной Рады Украины Надежды Савченко, заявил в пятницу руководитель аппарата главы ведомства Александр Ткачук.

Ранее представитель министерства обороны самопровозглашенной ДНР заявил, что Савченко прибыла в Донецк, чтобы посетить пленных силовиков.

"Мы также получили такую информацию из средств массовой информации. Мне не известно, что Савченко каким-то образом информировала нашу службу про свои планы посетить оккупированный Донецк. Она, конечно, по закону не обязана это делать", — заявил Ткачук в эфире телеканала "112 Украина".

Он также сказал, что в ведомстве хотят от депутата объяснений, почему она уверена, что в Донбассе с ней ничего не случится.

Напомним, в середине января Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны принял решение рекомендовать рассмотреть в сессионном зале парламента проект постановления об исключении народного депутата Надежды Савченко из своего состава.

Скандал вокруг Савченко разгорелся из-за того, что 7 декабря прошлого года она посетила столицу Белоруссии, где встретилась с главами самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Позже депутат заявила, что на встрече в Минске "увидела не врагов, а людей", с которыми нужно вести переговоры. Многие депутаты Рады раскритиковали Савченко за встречу с ополченцами. Позже она была исключена из фракции "Батькивщина", но не лишена мандата. Позже Рада исключила ее из украинской делегации в ПАСЕ.