В Донецке несколько часов раздаются залпы из тяжелого вооружения

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. В Донецке уже несколько часов слышны исходящие залпы из тяжелого вооружения, сообщают жители города в социальных сетях.

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Из-за грохота повсюду срабатывают сигнализации на машинах. Также в соцсетях появляются и видео из Куйбышевского района, на которых слышны залпы.

Напомним, ранее штаб АТО заявил о 47 обстрелах в Донбассе, пятеро украинских военных были ранены.

— Necro Mancer (@666_mancer) 24 февраля 2017 г.

​Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.