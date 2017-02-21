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    Умер начальник отряда ГСЧС Авдеевки, раненный при обстреле города

    Тема:

    Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье? (767)

    (обновлено: )138
    Как сообщил директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов, врачи не смогли спасти подполковника службы гражданской защиты Дмитрия Третейкина, который был ранен в живот.
    Дмитрий Третейкин
    Facebook Мусы Магомедова

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Подполковник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Дмитрий Третейкин, который был ранен в ходе обстрела Авдеевки в начале февраля, умер в больнице, сообщил директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов.

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    "Только что позвонили и сообщили, что Дима умер. В этот раз ошибки нет, к сожалению. Врачи боролись за его жизнь, не смогли его спасти.
    Хоронить будем в Авдеевке", — написал Магомедов на своей странице в Facebook.

    Ранее сообщалось, что подполковник службы гражданской защиты при обстреле получил ранение в живот. Также при обстрелах погиб водитель аварийно-спасательного отряда Сергей Горбань.

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