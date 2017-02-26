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    Жебривский: сторона РФ в СЦКК не дала гарантий прекращения огня в Авдеевке

    Тема:

    Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье? (788)

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    По словам Жебривского, без гарантий и без участия представителей миссии ОБСЕ электромонтажники не выйдут на линию, потому что существует большая угроза обстрелов.
    Павел Жебривский
    УНИАН

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Российская сторона в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) не предоставила письменных гарантий прекращения огня в районе порыва ЛЭП в Авдеевке. Об этом на своей странице в Facebook заявил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

    Павел Малыхин
    hromadskeradio.org
    Из-за обстрелов в Авдеевке воду дают по часам — Малыхин

    "По состоянию на 9:00 российская сторона в СЦКК так и не предоставила письменных гарантий прекращения огня в районе порыва ЛЭП. Без таких гарантий и без участия представителей миссии ОБСЕ электромонтажники не выйдут на линию, потому что существует большая угроза обстрелов", — сообщил Жебривский.

    "Утром подключаем к мощному электрогенератору городскую насосную станцию, чтобы подать в дома воду. Готовим к подключению учебные заведения города, чтобы они завтра могли возобновить работу", — написал глава Донецкой областной военно-гражданской администрации.

    Ранее Павел Жебривский заявил, что электромонтажники в воскресенье выйдут на восстановление линии электропередач в Авдеевке в случае прекращения огня.

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