Жебривский: сторона РФ в СЦКК не дала гарантий прекращения огня в Авдеевке

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Российская сторона в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) не предоставила письменных гарантий прекращения огня в районе порыва ЛЭП в Авдеевке. Об этом на своей странице в Facebook заявил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"По состоянию на 9:00 российская сторона в СЦКК так и не предоставила письменных гарантий прекращения огня в районе порыва ЛЭП. Без таких гарантий и без участия представителей миссии ОБСЕ электромонтажники не выйдут на линию, потому что существует большая угроза обстрелов", — сообщил Жебривский.

"Утром подключаем к мощному электрогенератору городскую насосную станцию, чтобы подать в дома воду. Готовим к подключению учебные заведения города, чтобы они завтра могли возобновить работу", — написал глава Донецкой областной военно-гражданской администрации.

Ранее Павел Жебривский заявил, что электромонтажники в воскресенье выйдут на восстановление линии электропередач в Авдеевке в случае прекращения огня.