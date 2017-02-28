Водоснабжения в Авдеевке нет, город готовится к худшему

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

В Авдеевке все еще не удалось наладить водоснабжение. Об этом сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский. По его словам существуют проблемы с восстановлением Донецкой фильтровальной станции, где перебит хлоропровод.

Какова сейчас ситуация в Авдеевке, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал председатель Авдеевской военно-гражданской администрации Павел Малыхин.

(текст публикуется на языке оригинала)

Яка ситуація зараз у місті? Що з водопостачанням?

— У місті ситуація стабільно-напружена, зараз водопостачання до міста немає. Сьогодні давали воду по графіку: з 6 до 9 години, ще у нас залишилося на дві розкачки води, готуємося до можливих найгірших подій. Але сподіваємося на те, що відновиться робота Донецької фільтрувальної станції, і вода в місто піде.

Є план на крайній випадок, якщо водопостачання не відновиться? Існує можливість хоча б підвозити воду жителям?

— Звичайно, ми розставляємо зараз ємності для води, щоб люди могли знати ці точки, приходити і набирати там воду, будемо в ці точки привозити питну воду на роздачу. Також є домовленість з Авдіївським коксохімічним заводом щодо виділення техніки і розвозу технічної води. Тобто ми стараємося роздивитися всі варіанти, і будемо також розвозити і таку, і таку воду.

Що саме відбулося на Донецькій фільтрувальній станції, і що стоїть на заваді до ремонту?

— По-перше, ті бригади, які мають вийти, вони мають стабільно знати, що є режим тиші, що не буде обстрілів. По-друге, як мені відомо, під час останнього обстрілу було пошкоджено хлоропроводи, які треба ремонтувати. Також до Авдіївки йде труба, і там теж є підозра про те, що ця труба пошкоджена, і є витоки води. Тому весь цей комплекс робіт треба зробити для того, щоб нормально там запустилася спочатку Донецька фільтрувальна станція, а потім нормально подавалася в місто вода.

Якщо буде доступ до місця проблеми, як швидко фахівці зможуть полагодити? І щодо хлоропроводу. Чи екологи працюють там? Чи нема загрози життю і здоров'ю людей?

— У принципі ця станція підконтрольна тій стороні, тому інформацію, яку ми отримуємо, ми отримуємо її лише знову ж таки з тої сторони. Наскільки вона достовірна, ми не можемо повністю стверджувати. По-друге, ті ж самі фахівці кажуть, що якщо все нормально, то складність ремонту така, що на це треба два-три дні.

З електрикою в Авдіївці все нормально?

— Енергопостачання відновлено, все нормально, але все одно до нас відремонтована хіба тільки одна нитка, яка поступає до міста, а взагалі їх чотири. І треба все одно проводити певну роботу, певні переговори, щоб відновити всі чотири лінії енергопостачання. Це дасть більш серйозну можливість утримувати місто в нормальному стані.

Які настрої в Авдіївці? Чи триває евакуація, чи від'їжджають люди?

— У принципі, поняття евакуації вже взагалі не розглядається. Жителі із сарказмом шуткують, що світло є, але на вихідних знову переб'ють, тому що якщо так прослідкувати, то всі ці періоди перебиття світла дійсно були під час вихідних.

Ранее директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков в эфире "ГС" заявил, что обстрелы Авдеевки показывают, что украинскую армию выбивают с подступов к Донецку.