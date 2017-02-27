Магомедов: воду в Авдеевке восстановят за 2 часа, если обстрелы прекратят

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Ввиду обесточивания Авдеевки, произошедшего из-за непрекращающихся обстрелов, в город вновь направлено спецподразделение Главного управления Нацполиции в Донецкой области. Об этом на своей странице в Facebook заявил глава ГУ НП в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

Комментируя ситуацию в городе, генеральный директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал, идут ли ремонтные работы по восстановлению энергоснабжения.

"Три дня подряд бригады ДТЭК выезжают на место, базируются в Авдеевке. Мы идентифицировали повреждения, знаем, где, знаем, сколько времени нужно на их восстановление, но ВСУ дает разрешение на проведение работ. С той стороны разрешения нет… поэтому бригады выехать не могут", — пояснил Магомедов.

Он также спрогнозировал, сколько понадобиться времени на ремонт, если гарантии безопасности будут предоставлены.

"Я думаю, что если будут получены гарантии, в течение двух часов, максимум, трех, вода будет восстановлена", — заверил директор завода.

Ранее сообщалось, что ремонтная бригада, которая вышла на осмотр поврежденных обстрелами линий электропередач возле Авдеевки, вынуждена была вернуться из-за непредоставления гарантий безопасности со стороны ополчения.