Авдеевка остается без света

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Подконтрольная силовикам Авдеевка Донецкой области по-прежнему остается без централизованного энергоснабжения, однако вода подается по графику, сообщили в понедельник в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Ранее сообщалось, что в ночь на субботу в результате нескольких мощных обстрелов в Авдеевке пропало электроснабжение. Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что восстанавливать ЛЭП в Авдеевке планируется в воскресенье. Водоснабжение Авдеевки было прекращено из-за попадания снаряда в Донецкую фильтровальную станцию.

"Централизованное электроснабжение отсутствует. Теплоснабжение в городе, где проживает около 22 тысяч человек, осуществляется централизованно за счет теплоэнергоцентрали Авдеевского коксохимического завода. Централизованное водоснабжение осуществляется по графику с городского резервуара", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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Ополченцы и силовики в конце января заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти объявили чрезвычайное положение в Авдеевке, жители которой почти неделю оставались без света, тепло- и водоснабжение осуществлялось с перебоями.