В Авдеевку направили спецподразделение полиции – Аброськин

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Ввиду обесточивания Авдеевки, произошедшего из-за непрекращающихся обстрелов, в город вновь направлено спецподразделение Главного управления Нацполиции в Донецкой области. Об этом на своей странице в Facebook заявил глава ГУ НП в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

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"Боевики не прекращают обстрелы Авдеевки, город вновь без электричества. Сегодня уже в очередной раз для усиленного несения службы отправили в Авдеевку спецподразделение главка полиции Донецкой области", — написал Аброськин.

По словам Вячеслава Аброськина, в задачи спецподразделения входит оказание помощи мирным жителям и при необходимости сделать все для их спасения, а также обеспечение правопорядка в городе.

Также известно, что за последние сутки ситуация в районе Авдеевки относительно спокойная. Об этом заявила спикер полиции Донецкой области Наталия Шиман в эфире телеканала "112 Украина".

"Ситуация остается сложной в Авдеевке. В пятницу снова посыпались "Грады" на город и перебито электроснабжение, именно поэтому силы полиции в городе увеличены. Сегодня туда было направлено спецподразделение "КОРД". Направлено с бронированной спецтехникой, которая в случае необходимости будет использоваться для того, чтобы эвакуировать жителей", — добавила Шиман.

"Ситуация за последние сутки более-менее спокойная. Полицейские продолжают документировать разрушения. За сегодня задокументировано 5 повреждений. Среди них и жилищные сооружения, и предприятия. В городе работают четыре дополнительные пункты полиции, куда люди могу обращаться за дополнительной помощью. Два из них находятся в старой части города, так называемая "промка". Сейчас полицейские патрулируют город и готовы предоставить любую помощь местным жителям", — отмечает спикер полиции Донецкой области.

Ранее сообщалось, что ремонтная бригада, которая вышла на осмотр поврежденных обстрелами линий электропередач возле Авдеевки, вынуждены были вернуться из-за непредоставления гарантий безопасности со стороны ополчения.