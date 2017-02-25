Восстанавливать ЛЭП в Авдеевке планируют в воскресенье – Жебривский

КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Электромонтажники в воскресенье выйдут на восстановление линии электропередач в Авдеевке в случае прекращения огня. Об этом заявил глава подконтрольной Киеву Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Ранее сообщалось, что в ночь на субботу в результате нескольких мощных обстрелов со стороны ополченцев в Авдеевке пропало электроснабжение.

"Российская сторона в СЦКК (Совместный центр по координации и контролю за прекращением огня в зоне конфликта в Донбассе – Ред.) так и не предоставила письменных гарантий прекращения огня в районе порывов ЛЭП в Авдеевке. Надеемся получить гарантии на завтра, и утром электромонтажники готовы выйти на восстановление ЛЭП. На сегодня выявлено два места повреждений линии электропередач", — написал Жебривский на своей странице в Facebook.

Он отметил, что сейчас на мощных электрогенераторах работают больница и другие службы, которые обеспечивают жизнедеятельность города, полиция работает в усиленном режиме и обеспечивает правопорядок в городе.

"Завтра утром планируем от мощного генератора запустить насосную станцию и подать людям в дома воду. Авдеевский коксохим от своих батарей поддерживает надлежащее тепло в теплосетях города", — отметил Жебривский.

Также он сообщил, что местные власти обращались к мобильному оператору "Киевстар", чтобы на время, пока будет восстановлено электроснабжение в Авдеевке, они подключили свои передатчики в городе к электрогенераторам и обеспечили надлежащую работу сети.