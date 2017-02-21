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    Еленовка подверглась обстрелу - ДНР

    Тема:

    Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье? (766)

    (обновлено: )85
    Как заявил РИА Новости в Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики, около 07.00 украинские силовики начали обстрел Еленовки, однако на данный момент обстрел прекратился.
    Последствия обстрела в Донбассе. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Поселок Еленовка под Донецком во вторник утром подвергся обстрелу со стороны украинских силовиков, заявили РИА Новости в Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики.

    "Около 07.00 украинские силовики начали обстрел Еленовки. На данный момент обстрел прекратился", — заявил представитель Минобороны ДНР.

    Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

    Митинг на Майдане в поддержку торговой блокады Донбасса
    Украинское фото
    Вече сторонников блокады Донбасса на Майдане в Киеве

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

    Читайте также: Минск, встреча по Донбассу: выходка радикалов и новые договоренности

    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе очередного заседания Трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года стороны конфликта в Донбассе достигли соглашения об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля.

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