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    Москалюк: отсутствие наказания за блокаду Донбасса станет опасным прецедентом

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    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике (467)

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    Эксперт общественной организации "Слово и дело" Александр Москалюк в эфире ГС заявил, что вопросы, вызывающие общественный резонанс, должны решаться на всеукраинском референдуме.
    Эксперт общественной организации Слово и дело, кандидат юридических наук Александр Москалюк.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. В Украине прошли мероприятия, приуроченные к годовщине событий на Майдане. В связи с этим несли службу в усиленном режиме и правоохранительные органы. Чествование памяти годовщины расстрела Майдана проходило под контролем больше 6 тысяч правоохранителей. 

    Заседанияе Согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов Верховной Рады в Киеве, 20 февраля, 2017
    УНИАН
    Пиар на блокаде или блокада на пиаре? Рада разделилась

    Чьи интересы отстаивают участники блокады, в эфире радиостанции "Голос Столицы" проанализировал эксперт общественной организации "Слово и дело", кандидат юридических наук Александр Москалюк.

    "Мы не сможем этого понять до тех пор, пока не будет ясна ситуация и понимание этого вопроса на всей территории Украины. А как бы то ни было, число блокирующих, оно измеряется тысячами. Пусть даже по данным участников блокады, это тысячи. Но тысячи — это совсем не та численность населения, которое есть в Украине. Это не 20 миллионов, это не 30 миллионов, и мне кажется, мы должны как раз на этот момент обращать внимание. И более того, понимать, что отсутствие наказания за действия протестующих порождает опасный прецедент, потому что потом будет появляться уверенность в том, что можно снова нарушать закон, нарушать нормы Уголовного кодекса", — высказал уверенность эксперт.

    Ранее сообщалось, что акция сторонников торговой блокады Донбасса прошла вечером в понедельник на Майдане в Киеве, в митинге участвовали около полутысячи человек.

    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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