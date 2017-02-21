Москалюк: отсутствие наказания за блокаду Донбасса станет опасным прецедентом

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. В Украине прошли мероприятия, приуроченные к годовщине событий на Майдане. В связи с этим несли службу в усиленном режиме и правоохранительные органы. Чествование памяти годовщины расстрела Майдана проходило под контролем больше 6 тысяч правоохранителей.

Чьи интересы отстаивают участники блокады, в эфире радиостанции "Голос Столицы" проанализировал эксперт общественной организации "Слово и дело", кандидат юридических наук Александр Москалюк.

"Мы не сможем этого понять до тех пор, пока не будет ясна ситуация и понимание этого вопроса на всей территории Украины. А как бы то ни было, число блокирующих, оно измеряется тысячами. Пусть даже по данным участников блокады, это тысячи. Но тысячи — это совсем не та численность населения, которое есть в Украине. Это не 20 миллионов, это не 30 миллионов, и мне кажется, мы должны как раз на этот момент обращать внимание. И более того, понимать, что отсутствие наказания за действия протестующих порождает опасный прецедент, потому что потом будет появляться уверенность в том, что можно снова нарушать закон, нарушать нормы Уголовного кодекса", — высказал уверенность эксперт.

Ранее сообщалось, что акция сторонников торговой блокады Донбасса прошла вечером в понедельник на Майдане в Киеве, в митинге участвовали около полутысячи человек.

В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.