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    Фотоленты

    Вече сторонников блокады Донбасса на Майдане Незалежности

    Тема:

    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике (468)

    15601
    Митинг на Майдане в поддержку торговой блокады Донбасса
    Митинг на Майдане в поддержку торговой блокады Донбасса
    Митинг на Майдане в поддержку торговой блокады Донбасса
    Митинг на Майдане в поддержку торговой блокады Донбасса
    Вече на Майдане Незалежности
    Вече на Майдане Незалежности
    Вече на Майдане Незалежности
    Вече на Майдане Незалежности
    Вече на Майдане Незалежности
    Митинг на Майдане в поддержку торговой блокады Донбасса
    Народный депутат Егор Соболев.
    Украинское фото
    Митинг на Майдане в поддержку торговой блокады Донбасса
    Народный депутат Владимир Парасюк.
    Украинское фото
    Митинг на Майдане в поддержку торговой блокады Донбасса
    Митинг на Майдане в поддержку торговой блокады Донбасса
    Украинское фото
    Митинг на Майдане в поддержку торговой блокады Донбасса
    Митинг на Майдане в поддержку торговой блокады Донбасса.
    ukranews.com
    Вече на Майдане Незалежности
    Вече на Майдане Незалежности
    Facebook Семен Семенченко
    Вече на Майдане Незалежности
    Народный депутат Семен Семенченко
    Facebook Семен Семенченко
    Вече на Майдане Незалежности
    Народный депутат Егор Соболев (на фото справа).
    Facebook Семен Семенченко
    Вече на Майдане Незалежности
    Вече на Майдане Незалежности.
    Facebook Семен Семенченко
    Вече на Майдане Незалежности
    Вече на Майдане Незалежности.
    Facebook Семен Семенченко

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    Народный депутат Егор Соболев.

    Акция сторонников торговой блокады Донбасса прошла вечером в понедельник на Майдане в Киеве, в митинге участвовали около полутысячи человек.

    Читайте также: Пиар на блокаде или блокада на пиаре? Рада разделилась

    Акция продлилась около часа, организаторы митинга призвали присутствующих присоединиться к блокаде железнодорожных путей на линии разграничения в Донбассе и просили перечислить деньги им на банковскую карту.

    Перед протестующими выступили депутаты Верховной Рады от "Самопомичи" Егор Соболев и Семен Семенченко, а также внефракционный депутат Владимир Парасюк. Митинг обошелся без конфликтов и драк.

    В воскресенье в ходе потасовок сторонников торговой блокады с правоохранителями в центре Киева шесть человек были задержаны и шесть пострадали. В понедельник вечером в центре Киева прошла новая акция протеста.

    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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