Вече сторонников блокады Донбасса на Майдане Незалежности

Акция сторонников торговой блокады Донбасса прошла вечером в понедельник на Майдане в Киеве, в митинге участвовали около полутысячи человек.

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Акция продлилась около часа, организаторы митинга призвали присутствующих присоединиться к блокаде железнодорожных путей на линии разграничения в Донбассе и просили перечислить деньги им на банковскую карту.

Перед протестующими выступили депутаты Верховной Рады от "Самопомичи" Егор Соболев и Семен Семенченко, а также внефракционный депутат Владимир Парасюк. Митинг обошелся без конфликтов и драк.

В воскресенье в ходе потасовок сторонников торговой блокады с правоохранителями в центре Киева шесть человек были задержаны и шесть пострадали. В понедельник вечером в центре Киева прошла новая акция протеста.

В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.