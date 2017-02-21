МИД: более 9800 украинцев погибли в Донбассе

КИЕВ, 21 фев – РИА Новости Украина. С 20 февраля 2014 года, с начала вооруженного конфликта в Донбассе украинский народ потерял убитыми более 9800 человек, около 23 тысяч было ранено, сообщает пресс-служба МИД Украины.

Отмечается, что за три года на востоке Украины почти 1,8 миллиона человек стали вынужденными переселенцами.

"Неподконтрольным правительству Украины остается участок российско-украинской государственной границы протяженностью 409,7 км", – говорится в сообщении ведомства.

В МИД также подчеркивают, что в Крыму системно нарушаются фундаментальные права человека, "от чего страдают, в первую очередь, украинские активисты и коренной народ Крыма – крымские татары".

"Россия продолжает разжигать конфликт в Донбассе, направляет на неконтролируемую правительством Украины территорию регулярные войска и наемников, предоставляет боевикам и террористам современные вооружения и военную технику", – говорится в сообщении.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе очередного заседания Трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года стороны конфликта в Донбассе достигли соглашения об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля.