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    МИД: более 9800 украинцев погибли в Донбассе

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    (обновлено: )14501
    По информации пресс-службы Министерства иностранных дел Украины, за три года военного конфликта на востоке Украины почти 1,8 миллиона человек стали вынужденными переселенцами.
    Министерство иностранных дел Украины
    RIA News Сергей Тышковец

    КИЕВ, 21 фев – РИА Новости Украина. С 20 февраля 2014 года, с начала вооруженного конфликта в Донбассе украинский народ потерял убитыми более 9800 человек, около 23 тысяч было ранено, сообщает пресс-служба МИД Украины.

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    Отмечается, что за три года на востоке Украины почти 1,8 миллиона человек стали вынужденными переселенцами.  

    "Неподконтрольным правительству Украины остается участок российско-украинской государственной границы протяженностью 409,7 км", – говорится в сообщении ведомства. 

    В МИД также подчеркивают, что в Крыму системно нарушаются фундаментальные права человека, "от чего страдают, в первую очередь, украинские активисты и коренной народ Крыма – крымские татары". 

    "Россия продолжает разжигать конфликт в Донбассе, направляет на неконтролируемую правительством Украины территорию регулярные войска и наемников, предоставляет боевикам и террористам современные вооружения и военную технику", – говорится в сообщении.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе очередного заседания Трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года стороны конфликта в Донбассе достигли соглашения об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля. 

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